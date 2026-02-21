A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BOLLATE NOVATE
A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BOLLATE NOVATE
Roma, 21 febbraio 2026 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Bollate Novate, in uscita per chi proviene dalla A51 Tangenziale est.
In alternativa, si consiglia di uscire a Bollate Cormano o a Baranzate.