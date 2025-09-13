A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BOLLATE NOVATE
Roma, 13 settembre 2025 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria “Baranzate”, dalle 21:00 di martedì 16 alle 5:00 di mercoledì 17 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Bollate Novate, in uscita per chi proviene da Rho.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Baranzate o di Bollate Cormano.