A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BARANZATE
A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BARANZATE
Roma, 22 novembre 2025 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 25 alle 5:00 di mercoledì 26 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Baranzate, in uscita per chi proviene da Rho.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Bollate Novate.