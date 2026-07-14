A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BARANZATE
A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BARANZATE
Roma, 14 luglio 2026 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 23:00 di venerdì 17 alle 5:00 di sabato 18 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Baranzate, in uscita per chi proviene da Rho.
In alternativa, si consiglia di uscire a Bollate Novate o a Mazzo di Rho.