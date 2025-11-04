A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 VERSO BRESCIA
Roma, 4 novembre 2025 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 23:00 di giovedì 6 alle 5:00 di venerdì 7 novembre, saranno chiusi, per chi proviene da Rho e dalla A51 Tangenziale est/Bologna, i Rami di immissione sulla A4 Milano-Brescia, verso Brescia.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
per chi proviene da Rho, anticipare l’uscita sulla A52 allo svincolo di Monza Sant’Alessandro, percorrere la viabilità ordinaria: viale Marconi, viale delle Industrie, viale Stucchi, SP13 verso Agrate, SP121 in direzione Caponago ed entrare in A4 alla stazione di Agrate;
per chi proviene dalla A51 Tangenziale est/Bologna, proseguire sulla A51 verso Usmate e immettersi sulla A4 verso Brescia; in ulteriore alternativa, proseguire sulla A52 verso Rho, uscire allo svincolo di Monza Sant’Alessandro, percorrere la viabilità ordinaria: viale Marconi, viale delle Industrie, viale Stucchi, SP13 in direzione Agrate, SP121 verso Caponago ed entrare in A4 alla stazione di Agrate.