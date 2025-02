A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO MONZA-TANGENZIALE NORD

A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI CORMANO

Roma, 4 febbraio 2025 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano e sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di ripristino delle barriere di sicurezza, nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sulla A52 Tangenziale nord di Milano sarà chiuso, con orario 21:00-5:00, per chi proviene da Rho, il ramo di immissione sul Raccordo Monza-Tangenziale nord, verso la A4.

In alternativa, in considerazione della chiusura sulla A52 Tangenziale nord di Milano, di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, del tratto Monza Centro-Monza Sant’Alessandro, con orario 22:00-05:00, chi proviene da Rho ed è diretto in A4 verso Brescia/Venezia, dovrà entrare in A4 attraverso la stazione di Agrate;

-sula A4 Milano-Brescia, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Cormano, in entrata in entrambe le direzioni, Torino e Brescia e in uscita per chi proviene da Torino.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Sesto San Giovanni.