A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI MAZZO DI RHO
A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI MAZZO DI RHO
Roma, 12 ottobre 2026 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di giovedì 15 alle 5:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiusa l’entrata di Mazzo di Rho, verso Monza.
In alternativa, si consiglia:
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate: percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A52 allo svincolo di Baranzate;
per i veicoli con massa complessiva pieno carico superiore a 3,5 tonnellate: in considerazione della limitazione in altezza al sottopasso di via Montello, si dovrà entrare allo svincolo di Mazzo di Rho, in direzione Rho, uscire allo svincolo Fiera Milano merci sud-est/Cargo 2-3/P3-4 e rientrare sul Raccordo Fiera in direzione Monza.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.