A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI MAZZO DI RHO
A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI MAZZO DI RHO
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 31 ottobre 2026 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per lavori di competenza della Società Satap, dalle 22:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho, in entrata verso Rho.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso Rho/SS33 del Sempione/A50 Tangenziale ovest, i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno percorrere via Grandi, via De Gasperi, via Buonarroti, SS33 del Sempione e immettersi in A50 Tangenziale ovest.
I veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione della limitazione in peso sul ponte di via Buonarroti, nel Comune di Rho, dovranno entrare allo svincolo Mazzo di Rho, in direzione Monza, immettersi in A8 verso Milano dal nodo Fiera Milano, uscire a Cascina Merlata e seguire le indicazioni per A4/Torino, per poi immettersi in A50 attraverso il nodo Milano Ghisolfa;
verso A4/Venezia, entrare allo svincolo Mazzo di Rho, in direzione Monza, immettersi in A8 verso Milano attraverso il nodo Fiera Milano ed entrare quindi in A4, in direzione Brescia.
Si precisa che sarà contestualmente chiuso il tratto della A52 Tangenziale nord di Milano/Raccordo Fiera Milano tra lo svincolo Merci sud- est/ 3-4/Cargo1-2 e il nodo A52/A50/SS33, verso Rho.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.