A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI MAZZO DI RHO
A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI MAZZO DI RHO
Roma, 13 luglio 2026 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione di un viadotto, dalle 21:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho, in entrata verso Monza.
In alternativa, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare a Baranzate.
Invece, i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione della limitazione in altezza sul sottopasso di via Montello, dovranno entrare a Mazzo di Rho in direzione Rho, uscire allo svincolo Fiera Milano Merci sud-est/Cargo 2-3/P3-4 ed entrare sul Raccordo Fiera verso Monza.