A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI BOLLATE NOVATE
A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI BOLLATE NOVATE
Roma, 5 ottobre 2025 – Sulla A52 Tangenziale nord, per consentire lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Bollate Novate, in entrata verso Monza.
In alternativa si consiglia di entrare a Baranzate o a Bollate Cormano.