A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI BOLLATE NOVATE
A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI BOLLATE NOVATE
Roma, 16 settembre 2025 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria “Baranzate”, dalle 21:00 di giovedì 18 alle 5:00 di venerdì 19 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Bollate Novate, in entrata verso Rho.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Baranzate.