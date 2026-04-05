A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI BOLLATE NOVATE
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 5 aprile 2026 – Per lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, sulla A52 Tangenziale nord di Milano, dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Bollate Novate, in entrata verso Monza.
In alternativa si consiglia di entrare a Baranzate o a Bollate Cormano.