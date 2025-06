A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE ENTRATA SVINCOLO BOLLATE NOVATE

Roma, 11 giugno 2025 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano è stata annullata la chiusura dell’entrata dello svincolo di Bollate Novate, verso Rho, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 11, alle 5:00 di giovedì 12 giugno.

Rimangono confermate, come da programma, le chiusure dello svincolo di Bollate Novate, in entrata verso Rho, nelle due notti di giovedì 12 e venerdì 13 giugno, con orario 21:00-5;00, per lavori di riqualifica delle barriere antirumore.

In alternativa si consiglia di entrare a Baranzate.