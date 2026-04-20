A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO, A8 MILANO-VARESE E A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA

Roma, 20 aprile 2026 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, sulla A8 Milano-Varese e sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 23 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 24 APRILE

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:

-sarà chiusa Baranzate, in entrata verso Rho e in uscita per chi proviene da Rho.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura dell’entrata: Mazzo di Rho o Bollate Novate;

per la chiusura dell’uscita: Bollate Novate.

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa, seguire le indicazioni per A4/Torino, uscire dal nodo di Pero e immettersi sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso A52/Monza e proseguire poi sulla A8, in direzione Varese.

DALLE 23:00 DI GIOVEDI’ 23 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 24 APRILE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sul Raccordo Fiera Milano (R37), verso Monza e in direzione Rho.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Monza, seguire le indicazioni per Brescia/Venezia e immettersi sulla A4.

In ulteriore alternativa, immettersi in A8 Milano-Varese verso Varese, uscire a Lainate-Arese e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano, uscire a Fiera Milano e immettersi in A52 Tangenziale nord, verso Monza;

verso Rho, seguire le indicazioni per Torino, uscire in A4 allo svincolo di Pero, proseguire verso la SS33 del Sempione e immettersi sul Raccordo Fiera Milano (R37), verso Rho.

In ulteriore alternativa, immettersi in A8 verso Milano, uscire a Lainate-Arese e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano, uscire a Fiera Milano e immettersi sul Raccordo Fiera Milano (R37), verso Rho.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.