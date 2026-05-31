A52 TANGENZIALE NORD: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA COMPLANARE DI BARANZATE (R52), STAZIONE DI BARANAZATE E IMMISSIONE A8

Roma, 31 maggio 2026 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene da Monza, il Ramo di immissione sulla Complanare di Baranzate (R52), verso la A8 Milano-Varese.

Contestualmente sarà chiusa la stazione di Baranzate, in entrata verso Rho e in uscita per chi proviene da Monza e chiuso anche il Ramo di immissione che dalla A52, con provenienza Monza, immette sulla A8, verso Varese.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del Ramo di immissione sulla Complanare di Baranzate, proseguire verso Rho, uscire a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso svincolo verso Monza, per poi immettersi in A8 verso Milano o in direzione Varese.

In ulteriore alternativa, proseguire verso Monza e uscire a Baranzate;

per la chiusura dell’entrata di Baranzate, verso Rho e dell’uscita da Monza: Mazzo di Rho o Bollate Novate;

per la chiusura del Ramo di immissione sulla A8, seguire le indicazioni per Rho, lungo il Raccordo Fiera Milano (R37), uscire a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso svincolo verso Monza, per poi immettersi in A8, in direzione Varese.

Si precisa che, sulla stessa A52, dalle 23:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 giugno, per consentire attività di ispezione della galleria di Baranzate, sarà chiuso il tratto Bollate Novate-allacciamento Raccordo Fiera Milano (R37), verso Rho, con uscita obbligatoria allo svincolo di Bollate/Novate.

In alternativa, il traffico verrà deviato sulla SP233 Varesina e potrà entrare in A8 verso Milano attraverso lo svincolo di Lainate Arese o in direzione Varese dalla stazione di Lainate.