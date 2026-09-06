A52 TANGENZIALE NORD: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A8 ED ENTRATA MAZZO DI RHO. A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 VERSO BRESCIA

Roma, 6 settembre 2026 – Sulla A52 Tangenziale nord e sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di mercoledì 9 alle 5:00 di giovedì 10 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:

-saranno chiusi, per chi proviene da Rho, i Rami di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.

In alternativa, proseguire sulla A52 verso Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho, per poi immettersi in A8 verso Milano o Varese;

-sarà chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho, in entrata verso Monza.

In alternativa, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno percorrere la viabilità ordinaria ed entrare allo svincolo di Baranzate, mentre iveicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare a Mazzo di Rho verso Rho, uscire allo svincolo Fiera Milano merci sud-est/Cargo 2-3/P3-4 e rientrare sul Raccordo Fiera, verso Monza, in considerazione della limitazione in altezza al sottopasso di via Montello.

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A4 Milano-Brescia, verso Brescia.

In alternativa, anticipare l’uscita presso il nodo Fiera Milano, percorrere la A52 Tangenziale nord verso Monza ed immettersi in A4 alla stazione di Monza, verso Brescia.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.