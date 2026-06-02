A52 TANGENZIALE NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO R37 RACCORDO FIERA MILANO-BOLLATE NOVATE. A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SUL RACCORDO FIERA MILANO (R37)

Roma, 2 giugno 2026 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano e sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione gallerie, dalle 23:00 di venerdì 5 alle 5:00 di sabato 6 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A52 Tangenziale nord:

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento il Raccordo Fiera Milano (R37) e Bollate Novate, verso la A51 Tangenziale est di Milano.

Dopo la deviazione obbligatoria in uscita dal nodo Fiera, proseguire sulla A8 Milano-Varese verso Milano e immettersi quindi sulla A4 Milano-Brescia, verso Brescia/Venezia, uscire a Cormano, percorrere la SP35 Milano-Meda verso la A52 Tangenziale nord, seguendo le indicazioni per Como/Meda/Cormano/Bresso.

Sulla A8 Milano-Varese:

-saranno chiusi, per chi proviene da Milano e da Varese, i Rami di immissione sul Raccordo Fiera Milano (R37), verso la SP46.

In alternativa si consiglia:

chi proviene da Milano, potrà proseguire sulla A4 verso Brescia/Venezia, uscire a Cormano, percorrere la SP35 Milano-Meda verso la A52 Tangenziale nord, seguendo le indicazioni per Como/Meda/Cormano/Bresso;

chi proviene da Varese, potrà proseguire sulla A8 verso Milano e immettersi in A4, in direzione Brescia/Venezia, uscire a Cormano, percorrere la SP35 Milano-Meda verso la A52 Tangenziale nord, seguendo le indicazioni per Como/Meda/Cormano/Bresso.