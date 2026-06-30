A52 TANGENZIALE NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 VERSO BRESCIA
A52 TANGENZIALE NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 VERSO BRESCIA
Roma, 30 giugno 2026 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da Rho, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Brescia.
In alternativa, anticipare l’uscita sulla A52 allo svincolo di Monza Sant’Alessandro, percorrere viale Marconi, viale delle Industrie, viale Stucchi, SP13 verso Agrate, SP121 in direzione Caponago ed entrare in A4 alla stazione di Agrate, verso Brescia/Venezia.