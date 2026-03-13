A52 TANGENZIALE NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4. SC1 RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4
Roma, 13 marzo 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia e sul Raccordo Milano Viale Certosa (SC1), per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI LUNEDI 16 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 17 MARZO
Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:
-sarà chiuso, per chi proviene da Rho, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Brescia.
In alternativa, anticipare l’uscita sulla A52 allo svincolo di Monza Sant’Alessandro, percorrere viale Marconi, viale delle Industrie, viale Stucchi, SP13 verso Agrate, SP121 in direzione Caponago ed entrare in A4 alla stazione di Agrate, verso Brescia/Venezia.
DALLE 22:00 DI VENERDI’ 20 ALLE 5:00 DI SABATO 21 MARZO
Sul Raccordo Milano Viale Certosa (SC1):
-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Venezia.
In alternativa, dopo l’immissione obbligatoria sulla A8 Milano-Varese verso Varese, uscire dal nodo Fiera Milano e immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano seguendo le indicazioni per Monza e immettersi in A4 attraverso la stazione di Monza.