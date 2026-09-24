A4 TORINO-TRIESTE: DEVIAZIONI OBBLIGATORIE NOTTURNE
A4 TORINO-TRIESTE: DEVIAZIONI OBBLIGATORIE NOTTURNE
Roma, 24 settembre 2026 – Per consentire lavori di manutenzione giunti viadotto “Fiorenza”, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
-dalle 22:00 di sabato 26 alle 5:00 di domenica 27 settembre, chi percorre la A4 Torino-Trieste da Torino verso Milano/Brescia/Venezia, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Milano Viale Certosa.
Dopo l’uscita obbligatoria a Milano Viale Certosa, rientrare sul Raccordo viale Certosa in direzione A4/Brescia/Venezia;
-dalle 22:00 di domenica 27 alle 4:00 di lunedì 28 settembre, chi percorre la A4 Torino-Trieste da Venezia/Brescia verso Torino, verrà deviato obbligatoriamente sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.
Dopo la deviazione obbligatoria in A8 verso Varese, uscire allo svincolo Fiera e rientrare sul Raccordo Fiera in direzione Rho, proseguire sulla A50 Tangenziale ovest, verso Bologna ed entrare in A4 in direzione Torino.
In ulteriore alternativa, uscire dallo svincolo Fiera, immettersi in A8, verso Milano, uscire allo svincolo di Cascina Merlata ed entrare in A4, verso Torino, allo svincolo di Pero.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.