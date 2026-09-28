A4 MLANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA IMMISSIONE A51 TANGENZIALE EST, IMMISSIONE A58 TEEM E STAZIONE DI AGRATE
A4 MLANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA IMMISSIONE A51 TANGENZIALE EST, IMMISSIONE A58 TEEM E STAZIONE DI AGRATE
Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 28 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 29 SETTEMBRE
-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di allacciamento sulla A51 Tangenziale est, in direzione di quest’ultima.
In alternativa, proseguire sulla A4 verso Brescia/Venezia, uscire ad Agrate, percorrere la viabilità ordinaria: SP121 verso Carugate, SP208 in direzione Brugherio ed entrare a Carugate, sulla A51 Tangenziale est;
-sarà chiusa la stazione di Agrate, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire a Sesto San Giovanni viale Italia, sulla A52 Tangenziale nord, o a Carugate, sulla A51 Tangenziale est, o ancora a Cavenago, sulla stessa A4.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 1 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 2 OTTOBRE
-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Melegnano (TEEM).
In alternativa, uscire ad Agrate, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A58 TEEM a Pessano con Bornago. In ulteriore alternativa, proseguire in A4 verso Brescia/Venezia, uscire a Cavenago e rientrare dalla stessa stazione in direzione Milano, per poi immettersi in A58 TEEM;
-sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata verso Brescia.
In alternativa si consiglia di entrare a Cavenago.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.