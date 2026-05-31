A4 MILANO-BRESCIA: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA SVINCOLO DI SESTO SAN GIOVANNI
A4 MILANO-BRESCIA: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA SVINCOLO DI SESTO SAN GIOVANNI
Roma, 31 maggio 2026 – Per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 23:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 giugno, chi percorre la A4 Milano-Brescia, da Torino verso Brescia/Venezia, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Sesto San Giovanni.
Dopo l’uscita obbligatoria a Sesto San Giovanni, rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il proprio itinerario in direzione Brescia/Venezia.