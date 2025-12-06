A4 MILANO-BRESCIA: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA SVINCOLO DI MILANO VIALE CERTOSA
Roma, 6 dicembre 2025 – Per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia “Fiorenza”, dalle 22:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 dicembre, chi percorre la A4 Milano-Brescia da Torino verso Brescia, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Milano viale Certosa.
Dopo l’uscita a Milano Viale Certosa, rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il proprio itinerario in direzione Brescia.