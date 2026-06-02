A4 MILANO-BRESCIA: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA SVINCOLO DI MILANO VIALE CERTOSA
A4 MILANO-BRESCIA: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA SVINCOLO DI MILANO VIALE CERTOSA
Roma, 2 giugno 2026 – Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di venerdì 5 alle 6:00 di sabato 6 giugno, chi percorre la A4 Milano-Brescia, da Torino verso Brescia/Venezia, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Milano viale Certosa.
Dopo l’uscita obbligatoria a Milano viale Certosa, rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il proprio itinerario in direzione Brescia/Venezia.