A4 MILANO-BRESCIA: USCITA OBBLIGATORIA MILANO VIALE CERTOSA
A4 MILANO-BRESCIA: USCITA OBBLIGATORIA MILANO VIALE CERTOSA
Roma, 2 maggio 2026 – Per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, con orario 21:00-5:00, chi percorre la A4 Milano-Brescia, da Torino verso Brescia/Venezia, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Milano Viale Certosa.
Dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Milano Viale Certosa, entrare sul Raccordo Viale Certosa e rientrare in A4 verso Brescia/Venezia.