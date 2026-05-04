A4 MILANO-BRESCIA: USCITA OBBLIGATORIA ALLA STAZIONE DI MONZA
A4 MILANO-BRESCIA: USCITA OBBLIGATORIA ALLA STAZIONE DI MONZA
Roma, 4 maggio 2026 – Per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 7 alle 5:00 di venerdì 8 maggio, chi percorre la A4 Milano-Brescia, da Brescia verso Torino, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Monza.
Dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monza, percorrere la A52 Tangenziale nord verso Rho, la SS36 verso Milano ed entrare in A4 verso Torino allo svincolo di Sesto San Giovanni.