A4 MILANO-BRESCIA: USCITA OBBLIGATORIA A SESTO SAN GIOVANNI E CHIUSURE NOTTURNE DI CORMANO E DEL TRATTO CORMANO-MONZA VERSO BRESCIA
A4 MILANO-BRESCIA: USCITA OBBLIGATORIA A SESTO SAN GIOVANNI E CHIUSURE NOTTURNE DI CORMANO E DEL TRATTO CORMANO-MONZA VERSO BRESCIA
Roma, 23 novembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, saranno addottati i seguenti provvedimenti:
DALLE 22:00 DI QUESTA SERA, LUNEDI’ 23, ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 24 NOVEMBRE
-chi percorre la A4, da Venezia verso Torino, dovrà uscire obbligatoriamente a Sesto San Giovanni, per poi poter rientrare dalla stessa stazione in direzione di Torino;
-sarà chiuso, per chi proviene da Torino, il ramo di allacciamento con la A52 Tangenziale nord di Milano.
In alternativa, uscire a Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 e interconnettersi con la A52 tangenziale nord e seguire le indicazioni per Bologna.
In ulteriore alternativa, proseguire lungo la A4 verso Venezia e percorrere la A51 Tangenziale est verso Bologna.
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 24 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE
-sarà chiusa Cormano in entrata, in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa:
per la chiusura dell’entrata di Cormano: Monza, Sesto San Giovanni o Milano Viale Certosa;
per la chiusura dell’uscita di Cormano: Sesto San Giovanni o Milano Viale Certosa.
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 24 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI 25
-chi percorre la A4, da Torino verso Venezia, dovrà uscire obbligatoriamente a Sesto San Giovanni, per poi poter rientrare dalla stessa stazione in direzione di Venezia.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 26 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 27
-sarà chiusa Cormano in entrata, in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa:
per la chiusura dell’entrata di Cormano: Monza, Sesto San Giovanni o Milano Viale Certosa;
per la chiusura dell’uscita di Cormano: Sesto San Giovanni o Milano Viale Certosa.
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 26 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 27
-chi percorre la A4, da Venezia verso Torino, dovrà uscire obbligatoriamente a Sesto San Giovanni, per poi poter rientrare dalla stessa stazione in direzione di Torino.
DALLE 23:00 DI VENERDI’ 27 ALLE 6:00 DI SABATO 28 NOVEMBRE
-sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Monza, verso Brescia.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Cormano, percorrere la SP35 in direzione Meda, la A52 Tangenziale nord, in direzione Monza per poi entrare in A4 alla stazione di Monza.
L’area di servizio “Lambro sud”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 22:00-6:00;
-sarà chiusa Cormano in entrata, in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia.
n alternativa:
per la chiusura dell’entrata di Cormano: Monza, Sesto San Giovanni o Milano Viale Certosa;
per la chiusura dell’uscita di Cormano: Sesto San Giovanni o Milano Viale Certosa;
-sarà chiusa Sesto San Giovanni, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa, entrare dagli svincoli di Milano Viale Certosa o Monza
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.