A4 MILANO-BRESCIA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO TRA GRUMELLO E SERIATE VERSO MILANO

Roma, 24 ottobre 2025 – Poco dopo le ore 20:30, sulla A4 Milano-Brescia, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Seriate e Grumello verso Milano, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 186.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2 Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia e attualmente si circola su una sola corsia e si registrano 4 km di coda verso Milano.

Agli utenti provenienti da Brescia e diretti verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria a Grumello, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Seriate verso Milano.