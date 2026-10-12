A4 MILANO-BRESCIA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA SERIATE E PALAZZOTTO IN DIREZIONE BRESCIA

Roma, 12 ottobre 2026 – Alle 7:15 circa, sulla A4 Milano-Brescia, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Seriate e Palazzotto in direzione Brescia, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 191.3, che ha visto il coinvolgimento di due autovetture e un mezzo pesante che si è ribaltato e ha parzialmente dispersione del carico.





Attualmente all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda in direzione Brescia. Inoltre, si registrano 2 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Seriate.





Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.





Chi viaggia verso Brescia deve uscire alla stazione di Seriate, percorrere la SP573, e rientrare in A4 alla stazione di Palazzolo in direzione Brescia.

Per le lunghe percorrenze in direzione Brescia/Venezia si consiglia di utilizzare la A58 TEEM, da cui è possibile proseguire sulla A35 BreBeMi, verso Brescia.