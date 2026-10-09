A4 MILANO-BRESCIA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA PERO E IL BIVIO CON LA A8 MILANO-VARESE IN DIREZIONE BRESCIA

Roma, 9 ottobre 2026 – Alle 20:45 circa, sulla A4 Milano-Brescia, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Pero e il bivio con la A8 Milano-Varese in direzione Brescia, a causa di un incidente tra un mezzo pesante e un’autovettura, al km 125,2.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, nel tratto interessato, dove il traffico transita su una corsia, si registrano accodamenti in direzione Brescia.

Chi viaggia verso Brescia deve percorrere la A50 Tangenziale Ovest di Milano e, dopo Terrazzano, uscire a Lainate/Arese per poi rientrare in A8 verso Milano.