A4 MILANO-BRESCIA, SC1 RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA E A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 6 marzo 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, sul Raccordo Milano Viale Certosa (SC1) e sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 9 ALLE 5:00DI MARTEDI’ 10 MARZO

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

proseguire sulla A4 verso Torino, immettersi sulla A50 Tangenziale ovest e raggiungere quindi la A8, per riprendere il proprio itinerario verso Varese;

anticipare l’uscita in A4 allo svincolo di Milano Viale Certosa, proseguire verso Milano sul Raccordo Milano Viale Certosa, uscire al primo svincolo e rientrare sul Raccordo Milano Viale Certosa, in direzione A8/Varese;

proseguire sulla A4 verso Torino, uscire allo svincolo di Pero, seguire le indicazioni per SS33 del Sempione e immettersi sul Raccordo Fiera Milano (R37), in direzione Rho, uscire al primo svincolo e seguire le indicazioni per A50 Tangenziale ovest, entrare in A50 e proseguire poi sulla A8, verso Varese.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 10 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 11 MARZO

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso, per chi proviene da Torino, il Ramo di immissione sul Raccordo Milano Viale Certosa (SC1), verso Milano.

In alternativa, uscire allo svincolo di Pero e seguire le indicazioni per Milano lungo la viabilità ordinaria oppure uscire a Cormano e rientrare dallo stesso svincolo in direzione Milano, per poi uscire a Milano Viale Certosa.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 11 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 12 MARZO

Sul Raccordo Milano Viale Certosa (SC1):

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Torino.

In alternativa, immettersi in A8 Milano-Varese, uscire dal nodo Fiera Milano e rientrare dallo stesso verso Milano, per poi uscire a Cascina Merlata e seguire le indicazioni per A4/Torino.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 12 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 13 MARZO, IN MODALITA’ ALTERNATA

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sul Raccordo Milano Viale Certosa (SC1), verso Milano.

In alternativa, chi proviene da Varese dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A4 verso Brescia/Venezia, dove potrà uscire allo svincolo di Cormano e raggiungere Milano città percorrendo viale Rubicone e viale Fermi oppure rientrare allo svincolo di Cormano verso Torino e uscire a Milano Viale Certosa.

In ulteriore alternativa, si potrà anticipare l’uscita in A8 allo svincolo di Cascina Merlata.

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sul Raccordo Viale Certosa (R20), verso Milano Viale Certosa.

In alternativa, immettersi sulla A8 Milano-Varese verso Varese, seguire le indicazioni per Fiera in direzione di Rho/A50 Tangenziale ovest e entrare dal nodo Fiera Milano verso Milano, seguendo poi le indicazioni per Milano città.

Si ricorda che le suddette chiusure, previste nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 marzo, saranno effettuate in modalità alternata.

DALLE 23:00 DI VENERDI’ 13 ALLE 6:00 DI SABATO 14 MARZO

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Brescia.

In alternativa, uscire dal nodo Fiera Milano, immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Monza ed entrare in A4 alla stazione di Monza.