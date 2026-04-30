A4 MILANO-BRESCIA, SC1 RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA E A8 MILANO-VARESE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 30 aprile 2026 – E’ stato aggiornato il programma delle chiusure sulla A4 Milano-Brescia, sul Raccordo Milano Viale Certosa (SC1) e sulla A8 Milano-Varese.

Sono state annullate le seguenti chiusure che erano previste dalle 23:00 di sabato 2 alle 7:00 di domenica 3 maggio:

Sulla A4 Milano-Brescia:

-annullata la chiusura tratto Milano Viale Certosa-Sesto San Giovanni, verso Brescia.

Sarà regolarmente aperta l’entrata di Cormano, in entrambe le direzioni e aperta anche l’area di servizio “Lambro sud”, situata nel suddetto tratto;

-annullata la chiusura tratto Cormano-Milano Viale Certosa, verso Torino.

Sarà regolarmente aperta l’entrata di Cormano, in entrambe le direzioni e aperta anche l’area di servizio “Novate nord”, situata nel suddetto tratto.

Sul Raccordo Milano Viale Certosa (SC1):

-annullata la chiusura del Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, da Milano Viale Certosa verso Brescia.

Sulla A8 Milano-Varese:

-annullata la chiusura del Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, da Varese verso Brescia.

Sono state annullate anche le seguenti chiusure previste dalle 22:00 di lunedì 4 alle 5:00 di martedì 5 maggio:

Sulla A4 Milano-Brescia:

-annullata la chiusura del tratto Milano Viale Certosa-Monza, verso Brescia.

Saranno regolarmente aperti gli svincoli di Cormano e di Sesto San Giovanni, in entrata in entrambe le direzioni e aperta anche l’area di servizio “Lambro sud”, situata nel suddetto tratto;

-annullata la chiusura del tratto Cormano-Milano Viale Certosa, verso Torino.

Sarà regolarmente aperta l’entrata di Cormano in entrambe le direzioni e aperta anche l’area di servizio “Novate nord”, situata nel suddetto tratto.

Sul Raccordo Milano Viale Certosa (SC1):

-annullata la chiusura del Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, da Milano Viale Certosa verso Brescia. Sulla A8 Milano-Varese:

-annullata la chiusura del Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, da Varese verso Brescia.

Sulla A4 Milano-Brescia, nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, per consentire lavori di ammodernamento delle barriere di sicurezza:

-dalle 21:00 di lunedì 4 alle 5:00 di martedì 5 maggio, chi percorre la A4, da Torino verso Venezia, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Milano Viale Certosa.

Dopo l’uscita obbligatoria a Milano Viale Certosa, seguire le indicazioni per Autostrade/Viale Certosa e rientrare sul Raccordo Viale Certosa seguendo le indicazioni per Brescia/Venezia e immettersi quindi in A4;

-dalle 22:00 di lunedì 4 alle 5:00 di martedì 5 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Monza, verso Brescia.

Si precisa che lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco, immettersi sulla A52 Tangenziale nord in direzione Monza ed entrare in A4 verso Brescia alla stazione di Monza;

per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni, verso Brescia: Monza;

per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni, verso Torino: Cormano.