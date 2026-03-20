A4 MILANO-BRESCIA: RIAPRE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI SESTO SAN GIOVANNI VERSO BRESCIA

Terminati i lavori sull’infrastruttura, dalle ore 5:00 di lunedì 23 marzo torna percorribile il cavalcavia danneggiato dall’urto di un mezzo pesante

Roma 20 marzo 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, alle ore 5:00 di lunedì 23 marzo, sarà regolarmente aperta l’entrata dello svincolo di Sesto San Giovanni, verso Brescia e di conseguenza tornerà percorribile il cavalcavia di svincolo, dopo le complesse attività di rifacimento dell’opera, danneggiato la scorsa estate dall’urto di un mezzo pesante.

Le lavorazioni, iniziate alla fine dello scorso anno, si sono svolte in più fasi, dopo con lo svaro del cavalcavia e il trasporto fuori dalla sede autostradale per permettere la sostituzione delle parti danneggiate, si è proceduto con il ripristino degli elementi strutturali della pila e della campata.

Successivamente è stata eseguita la demolizione parziale della soletta nella zona interessata e le attività, una volta concluse le operazioni di varo dell’impalcato, sono proseguite con l’allestimento definitivo della carreggiata stradale del nuovo ponte, con il completamento del manto di asfalto, l’installazione delle barriere di protezione e le attività di collaudo dell’opera prima della riapertura.