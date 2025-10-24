A4 MILANO-BRESCIA: RIAPERTO IL TRATTO TRA GRUMELLO E SERIATE VERSO MILANO

Roma, 24 ottobre 2025 – Poco prima delle ore 22:00, sulla A4 Milano-Brescia, è stato riaperto il tratto compreso tra Seriate e Grumello verso Milano, che era stato chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 186.

Sul luogo dell’evento attualmente si circola sulle 3 corsie disponibili e si registrano 2 km di coda in diminuzione verso Milano.