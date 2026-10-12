A4 MILANO-BRESCIA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA SERIATE E PALAZZOTTO IN DIREZIONE BRESCIA

Roma, 12 ottobre 2026 – Alle 11:30 circa, sulla A4 Milano-Brescia, è stato riaperto il tratto compreso tra Seriate e Palazzotto in direzione Brescia, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 191.3, che aveva visto il coinvolgimento di due autovetture e un mezzo pesante che si è ribaltato e ha parzialmente dispersione del carico.





Attualmente nel tratto interessato dall’evento, il traffico transita su una corsia in direzione Brescia.





Agli utenti in A4 diretti verso Brescia/Venezia, si consiglia di utilizzare la A58 TEEM, da cui è possibile proseguire sulla A35 BreBeMi, verso Brescia.