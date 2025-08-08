A4 MILANO-BRESCIA: RESTA CHIUSA PER ISPEZIONI L’ENTRATA DI SESTO SAN GIOVANNI VERSO BRESCIA
APPROFONDIMENTI AVVIATI IN SEGUITO ALL’URTO DI UN MEZZO PESANTE AL CAVALCAVIA DI SVINCOLO
Roma, 8 agosto 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire da parte dei tecnici ispezioni approfondite, resesi necessarie in seguito all’incidente di questa mattina, resta chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in entrata verso Brescia, fino alle 10:00 di lunedì 15 settembre, in modalità continuativa.
Le attività sono state programmate sulla base dei primi esiti delle verifiche tecniche, effettuate sullo svincolo nella mattinata di oggi, subito dopo l’incidente avvenuto al km 136,5 nel quale un mezzo pesante che trasportava un escavatore, non correttamente caricato, ha urtato il cavalcavia dello svincolo, perdendo il mezzo trasportato.
I primi rilievi hanno infatti evidenziato la necessità di procedere con ulteriori approfondimenti, necessari per poter procedere con la progettazione dell’intervento di ripristino definitivo.
In alternativa, per tutta la durata delle attività, si consiglia, di percorrere la A52 Tangenziale Nord di Milano verso Monza e entrare in A4 alla stazione di Monza.