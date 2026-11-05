A4 MILANO-BRESCIA: REGOLARMENTE APERTO LO SVINCOLO DI CORMANO. CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A8. A8 MILANO-VARESE: CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO DI CASCINA MERLATA

Roma, 5 novembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, sono state annullate le chiusure dello svincolo di Cormano, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia, che erano previste nelle due notti di giovedì 5 e venerdì 6 novembre.

Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, sulla A4 Milano-Brescia e sulla A8 Milano-Varese, di seguito indicate:

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 5 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 6 NOVEMBRE

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, proseguire in A4 verso Torino, immettersi in A50 Tangenziale ovest ed entrare in A8 verso Varese attraverso il nodo Milano Ghisolfa.

In ulteriore alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Milano viale Certosa, immettersi sul Raccordo Milano Viale Certosa verso Milano, uscire al primo svincolo disponibile e rientrare sul Raccordo Milano viale Certosa in direzione A8.

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso lo svincolo di Cascina Merlata, in entrata verso Varese, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, immettersi in A8 verso Varese allo svincolo di Milano viale Certosa, oppure percorrere la A52 Tangenziale nord verso Rho, uscire a Baranzate e immettersi in A8 verso Varese attraverso il nodo Fiera Milano.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 6 ALLE 6:00 DI SABATO 7 NOVEMBRE

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, proseguire in A4 verso Torino, immettersi in A50 Tangenziale ovest ed entrare in A8 verso Varese attraverso il nodo Milano Ghisolfa.

In ulteriore alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Milano viale Certosa, immettersi sul Raccordo Milano Viale Certosa verso Milano, uscire al primo svincolo disponibile e rientrare sul Raccordo Milano viale Certosa in direzione A8.

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso lo svincolo di Cascina Merlata, in entrata verso Varese, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, immettersi in A8 verso Varese allo svincolo di Milano viale Certosa, oppure percorrere la A52 Tangenziale nord verso Rho, uscire a Baranzate e immettersi in A8 verso Varese attraverso il nodo Fiera Milano.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.