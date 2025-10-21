A4 MILANO-BRESCIA: REGOLARMENTE APERTO L’ALLACCIAMENTO A52 TANGENZIALE NORD. CONFERMATA LA CHIUSURA STANOTTE USCITA SVINCOLO SESTO SAN GIOVANNI
Roma, 21 ottobre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata la chiusura del ramo di allacciamento sulla A52 Tangenziale nord di Milano, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 21, alle 5:00 di mercoledì 22 ottobre.
Nello stesso orario, rimane confermata la chiusura, sulla stessa A4, dello svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita per chi proviene da Torino, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di uscire sulla stessa A4 a Cormano o ad Agrate, oppure sulla A52 Tangenziale nord di Milano allo svincolo Sesto San Giovanni viale Italia.