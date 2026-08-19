A4 MILANO-BRESCIA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO SESTO SAN GIOVANNI-CORMANO VERSO TORINO
A4 MILANO-BRESCIA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO SESTO SAN GIOVANNI-CORMANO VERSO TORINO
Roma, 19 agosto 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 19, alle 5:00 di giovedì 20 agosto.
Di conseguenza, l’entrata di Sesto San Giovanni sarà regolarmente aperta in entrambe le direzioni e aperta anche l’area di servizio “Lambro nord”.