A4 MILANO-BRESCIA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO BERGAMO-DALMINE VERSO MILANO E L’ENTRATA STAZIONE DI BERGAMO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 3 novembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, sono terminati in anticipo, rispetto al programma i lavori di manutenzione degli impianti idraulici.

Di conseguenza, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Bergamo e Dalmine, verso Milano, che era prevista dalle 22:00 di mercoledì 4 alle 5:00 di giovedì 5 novembre e, pertanto, sarà regolarmente aperta anche l’entrata di Bergamo, in entrambe le direzioni.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.