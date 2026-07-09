A4 MILANO-BRESCIA: REGOLARMENTE APERTI I TRATTI BRESCIA OVEST-OSPITALETTO E OSPITALETTO-ALLACCIAMENTO A35 BREBEMI
A4 MILANO-BRESCIA: REGOLARMENTE APERTI I TRATTI BRESCIA OVEST-OSPITALETTO E OSPITALETTO-ALLACCIAMENTO A35 BREBEMI
Roma, 9 luglio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, sono state annullate le seguenti chiusure,che erano previste dalle 23:00 di questa sera, giovedì 9, alle 4:00 di venerdì 10 luglio:
-annullata la chiusura del tratto Brescia ovest-Ospitaletto, verso Milano, con conseguente annullamento chiusura dell’entrata di Brescia ovest, in entrambe le direzioni, e dell’area di servizio “Valtrompia nord”;
-annullata la chiusura del tratto Ospitaletto-allacciamento A35 Brebemi, verso Brescia/Venezia.