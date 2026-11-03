A4 MILANO-BRESCIA: REGOLARMENTE APERTA L’USCITA DELLA STAZIONE DI MONZA
A4 MILANO-BRESCIA: REGOLARMENTE APERTA L’USCITA DELLA STAZIONE DI MONZA
Roma, 3 novembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata la chiusura dell’uscita della stazione di Monza, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 3, alle 5:00 di mercoledì 4 novembre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.