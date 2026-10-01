A4 MILANO-BRESCIA: REGOLARMENTE APERTA L’USCITA DELLA STAZIONE DI CAPRIATE

Roma, 1 ottobre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, sono state annullate le chiusure dell’uscita della stazione di Capriate, che erano previste nelle due notti di giovedì 1 e venerdì 2 ottobre.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.