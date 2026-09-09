A4 MILANO-BRESCIA: REGOLARMENTE APERTA L’USCITA DELLA STAZIONE DI AGRATE
A4 MILANO-BRESCIA: REGOLARMENTE APERTA L’USCITA DELLA STAZIONE DI AGRATE
Roma, 9 settembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata la chiusura della stazione di Agrate, in uscita per chi proviene da Brescia, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 9, alle 5:00 di giovedì 10 settembre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.