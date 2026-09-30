A4 MILANO-BRESCIA: REGOLARMENTE APERTA L’IMMISSIONE SULLA A35 BREBEMI

Roma, 30 settembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, sono terminati in anticipo rispetto al programma i lavori di posa cavi; di conseguenza, è stata annullata la chiusura del Ramo di immissione sulla A35 BreBeMi, che era prevista dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 1 ottobre.