A4 MILANO-BRESCIA: REGOLARMENTE APERTA L’ENTRATA DI ROVATO. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA USCITA DI BERGAMO
Roma, 28 agosto 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia è stata annullata la chiusura dell’entrata della stazione di Rovato, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 28, alle 5:00 di venerdì 29 agosto.
Rimane confermata la chiusura, sulla stessa A4, dell’uscita della stazione di Bergamo, per chi proviene da Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 28, alle 5:00 di venerdì 29 agosto.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Dalmine.