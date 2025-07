A4 MILANO-BRESCIA: REGOLARMENTE APERTA L’AREA DI SERVIZIO VALTROMPIA SUD. CONFERMATA LA CHIUSURA DELL’USCITA DI BRESCIA OVEST

Roma, 10 luglio 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata la chiusura dell’area di servizio “Valtrompia sud”, situata nel tratto compreso tra Ospitaletto e Brescia ovest, verso Brescia, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, giovedì 10, alle 5:00 di venerdì 11 luglio.

Rimane confermata, come da programma, sulla stessa A4, la chiusura della stazione di Monza, in uscita per chi proviene da Brescia, dalle 21:00 di venerdì 11 alle 5:00 di sabato 12 luglio, per attività di ispezione e manutenzione della segnaletica orizzontale.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni.