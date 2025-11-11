A4 MILANO-BRESCIA: REGOLARMENTE APERTA L’AREA DI SERVIZIO BREMBO SUD. CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI AGRATE

Roma, 11 novembre 2025 – sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata la chiusura dell’area di servizio “Brembo sud”, situata nel tratto compreso tra Capriate e Dalmine, verso Brescia, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 11, alle 5:00 di mercoledì 12 novembre.

Rimangono confermate, come da programma, le chiusure della stazione di Agrate, sulla stessa A4, in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Milano, nelle due notti di martedì 11 e mercoledì 12 novembre, con orario 21:00-5:00, per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Cavenago.