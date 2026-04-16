A4 MILANO-BRESCIA: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI TREZZO. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI SERIATE

Roma, 16 aprile 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata la chiusura della stazione di Trezzo, in entrata e in uscita, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 16, alle 5:00 di venerdì 17 aprile.

Nello stesso orario e sulla stessa A4, rimane confermata, come da programma, la chiusura della stazione di Seriate, in entrata e in uscita, per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bergamo o di Grumello.