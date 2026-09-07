A4 MILANO-BRESCIA: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI SERIATE
A4 MILANO-BRESCIA: REGOLARMENTE APERTA LA STAZIONE DI SERIATE
Roma, 7 settembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata la chiusura della stazione di Seriate, che era prevista dalle 22:00 di giovedì 10 alle 5:00 di venerdì 11 settembre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.